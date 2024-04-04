Следователи подали ходатайство об аресте главы букмекерской конторы «Мелбет»
В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте главы букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина. Об этом 4 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Уточняется, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Согласно данным СПАРК, Игорь Ляпустин является генеральным директором компании «Мелофон». Указано, что компания занимается организацией и проведением азартных игр, заключением пари.
Кроме того, «Мелбет» — титульный партнер Футбольной национальной лиги (ФНЛ, нынешнее название — Первая лига). Как передает «РБК Спорт», там заявили, что арест Ляпустина не должен повлиять на соглашение.