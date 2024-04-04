Tesla планирует открыть завод электромобилей в Индии

Tesla отправит в апреле команду в Индию на поиски площадки для завода электромобилей, сообщила газета Economic Times. Особое внимание специалисты уделят штатам Махараштра, Гуджарат и Тамил Наду. Впервые о планах открыть производство машин в стране Илон Маск заявил в 2020 году. Позже Tesla может создать свой завод по производству аккумуляторов.

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