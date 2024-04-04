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Экс-полковник спецназа Франции заявил о проигрыше НАТО на Украине

Экс-полковник спецназа Франции: НАТО проиграло на Украине
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Североатлантический альянс проиграл прокси-войну на Украине по ряду причин, в том числе потому, что большинство стран мира поддерживают Россию. Об этом 4 апреля в интервью «Известиям» рассказал экс-полковник французского спецназа Жак Огар.

«НАТО проиграло, по сути, эту прокси-войну на Украине. Оно проиграло потому, что, во-первых, три четверти мирового общественного мнения не поддерживают его. Они поддерживают Россию в ее борьбе. Это первое. Во-вторых, в военном отношении, я думаю, война проиграна украинской стороной», — высказался военный эксперт.

Огар отметил, что часть военной и финансовой помощи, которую оказывал Запад Киеву, не была потрачена по назначению. Это и стало ключевой причиной поражения Украины, резюмировал он.

«Мы находимся в положении, когда НАТО просто проигрывает эту войну. И именно поэтому сегодня мы больше говорим о Палестине, Израиле, Ближнем Востоке, Иране и так далее. Потому что на самом деле мы смотрим в другую сторону», — заключил собеседник издания.

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Ранее, 30 марта, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад находится в панике из-за очевидной победы России на Украине. По его мнению, единственным разумным выходом на фоне поражения НАТО становится начало мирных переговоров.

До этого, 18 марта, политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли сообщил «Известиям», что западные лидеры угрожают отправкой войск НАТО в зону украинского конфликта, поскольку осознают свой проигрыш и пытаются запугать Москву.

Дискуссии о присутствии контингента НАТО на Украине начались после заявления президента Франции Эммануэля Макрона 26 февраля о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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