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Несколько тысяч человек в Берлине вышли на акцию за мирные переговоры по Украине

Французский политик Филиппо заявил о панике Запада из-за явной победы России

Филиппо: Запад в панике из-за явной победы России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Запад в панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, указал 30 марта в соцсети Х (бывш. Twitter, заблокирован в РФ) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о «военной экономике», вливаемые миллиарды евро — всё это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы», — написал он.

По его словам, Россия явно одержала победу в украинском конфликте, в то время как НАТО проиграло.

Он высказал мнение, что единственный разумный выход состоит в том, чтобы начать мирные переговоры.

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Ранее в этот день в столице Германии Берлине несколько тысяч человек вышли на пасхальную демонстрацию за мирные переговоры по Украине. Демонстранты вышли с табличками с надписями: «Дружба с Россией — Вива Палестина», «Мир в России» и «Геноцид в секторе Газа».

До этого, 28 марта, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Maerkische Allgemeine Zeitung рассказал, что на данный момент «ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу».

При этом президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил, что Россия готова рассмотреть любые вопросы о прекращении огня на Украине, однако будет исходить из собственных интересов. Он отметил, что выступает за мирные переговоры, но только не потому, что у противника заканчиваются патроны.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

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