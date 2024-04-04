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Полицейские в Баварии сняли видео без брюк в связи с дефицитом униформы

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Фото: соцсети
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Профсоюз полицейских из Баварии опубликовал видеоролик с участием сотрудника и сотрудницы без брюк, чтобы привлечь внимание к острой нехватке униформы. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Профсоюз опубликовал соответствующую запись на YouTube. «И как долго ты ждешь?» — спрашивает в ней полицейский свою коллегу. Она отвечает: «Четыре месяца». Затем они оба выходят из патрульной машины без штанов.

Таким образом, профсоюз призвал МВД Баварии предоставить форму, даже если это повлечет дополнительные расходы.

Дефицит униформы министерство объяснило нарушением цепочки поставок с начала спецоперации на Украине, однако впервые такая проблема появилась еще в период пандемии коронавируса, в 2020 году.

При этом задержки в доставке «отдельных предметов одежды» заметно сократились, указали в МВД.

Ведомство объявило, что в среднесрочной перспективе баварская полиция намерена снова взять на себя закупки униформы. Соответствующий логистический центр в Хофе планируется построить примерно к 2030 году. Но полиция сможет начать самостоятельно закупать свою служебную одежду не ранее 2027 года. Пока форму в Баварию доставляют из логистического центра другой федеральной земли — Нижней Саксонии.

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Ранее, 19 марта, депутат земельного парламента (ландтага) Баварии Ульрих Зингер заявил, что жители ФРГ устали от конфликта на Украине. По его словам, принимать украинских беженцев дорого плюс на всех не хватает жилья.

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