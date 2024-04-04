В Нидерландах разрешили выселять из центров приехавших с Украины граждан третьих стран

В Нидерландах муниципальным властям разрешили выселять из центров для беженцев приехавших с Украины граждан третьих стран. Об этом 4 апреля заявил уходящий в отставку госсекретарь по вопросам убежища и миграции при министерстве юстиции и безопасности Нидерландов Эрик ван дер Бург.

Он отметил, что 2 апреля муниципалитет города Дордрехт первым решил депортировать из королевства граждан третьих стран, которые приехали с Украины после начала конфликта с РФ. Муниципалитеты Меппела и Эйндховена заявили, что планируют сделать то же самое.

Однако другие муниципалитеты заявили, что ожидают от госсекретаря по вопросам убежища и миграции разъяснения по поводу ситуации.

«17 января Государственный совет сделал заявление, которое было очень ясным. А затем некоторые судьи заявили, что согласны с высшим судом, а некоторые заявили, что не согласны. Я нахожу это очень странным», — отметил ван дер Бург.

Госсекретарь добавил, что муниципалитеты, которые прекратили прием граждан третьих стран с Украины, «поступили правильно и на законных основаниях», и добавил, что другие также могут продолжить выселять эту группу лиц из центров для приема беженцев в соответствии с решением госсовета, принятым в январе.

«Мы имеем дело с очень сложной ситуацией. Всего в Нидерландах по-прежнему находятся более 2,5 тыс. граждан третьих стран, но решения [по их выезду] всегда касаются отдельных случаев», — цитирует ван дер Бурга Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

В феврале глава победившей на парламентских выборах в стране крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинцы едут в Нидерланды из всех других стран Европейского союза (ЕС) ради того, чтобы получить именно в этом государстве бесплатное жилье. Вилдерс также указал на то, что Амстердам снова стал «деревенским дурачком Европы».

Ранее, 29 января, стало известно, что нидерландская партия «Гражданско-фермерское движение» попросила правительство страны изучить вопрос возвращения украинских беженцев обратно на родину. Депутат Мона Кейзер заявила, что Нидерланды с начала спецоперации приняли несколько десятков тысяч граждан Украины. Она отметила, что украинцы, нашедшие работу в стране, должны оплачивать аренду жилья и расходы на здравоохранение. По ее словам, «сейчас совершенно необъяснимо», что беженцы не должны ничего платить, притом что им предоставляются пособия.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.