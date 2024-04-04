Стал известен план окружения Белоруссии войсками стран НАТО

В НАТО разработали план окружения Белоруссии вдоль ее границ. Какие цели преследуют западные войска и возможно ли их дальнейшее нападение на республику, выясняла «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

По мнению экспертов, в настоящее время Запад прощупывает возможные точки гипотетического конфликта с Россией. Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона и лидеров стран Балтии о вводе войск на Украину связаны с тем, что НАТО планирует взять Белоруссию в окружение с трех сторон. Такие сообщения передали источники, близкие к офису президента Украины Владимира Зеленского. Операция получила условное название «Белорусский балкон».

«Зачем НАТО нужна Беларусь? Мы выделяем несколько причин. Отправка войск НАТО на границу с Белоруссией позволит высвободить и перебросить на восточное направление порядка 120 тыс. украинских солдат», — отметил Прокопенко.

Второй причиной является создание пояса НАТО вдоль всей границы Союзного государства России и Белоруссии. Это позволит шантажировать Москву опасностью прямого столкновения с войсками альянса. По мнению военного эксперта Игоря Никулина, для этого США и Великобритания втянули Швецию и Финляндию в НАТО.

«Третья причина — подготовка к прямой агрессии против Белоруссии с целью отвлечь Россию от Украины. Эти предположения подтверждают многочисленные учения НАТО у белорусских границ, а также стремительная накачка оружием Восточной Европы», — добавил Прокопенко.

По данным «Военной тайны», уже сейчас на белорусско-польской границе сосредоточена группировка войск НАТО из 30 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. единиц техники и 230 истребителей, бомбардировщиков и вертолетов. Войска НАТО отрабатывают наступательные действия и отрепетировали форсирование Вислы в Польше.

Согласно планам западного командования, предположительное наступление может быть организовано с трех направлений, закрепленных за одной из стран. Армия Польши могла бы начать наступление в направлении Бреста, под контролем литовских войск могло бы оказаться минское направление, армия Латвия могла бы начать пробиваться к Витебску.

«НАТО выбирает наикратчайшие расстояния, чтобы по натовским стандартам ковровым бомбометанием пробить себе коридоры, по которым они могут выйти на стратегические направления до Бреста и Смоленска», — отмечает председатель президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Эксперты убеждены, что НАТО уже могло бы реализовать операцию «Белорусский балкон». Однако она стала невыполнимой после того, как Белоруссия получила ядерное оружие. Это привело к тому, что ни в одном из сценариев НАТО не сможет безнаказанно ударить по республике.