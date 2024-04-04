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Карта спецоперации на Украине 4 апреля

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 апреля можно в материале «Известий».

На купянском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили более 120 человек, а также автомобили. Кроме того, более выгодные позиции были заняты российскими военными на донецком направлении. Там противник потерял до 340 военных, а также танк и восемь автомобилей.

В Минобороны РФ утончили, что на авдеевском направлении противник потерял до 305 военнослужащих.

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«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Российские военные также нанесли удар в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области. Были поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников.

Системы ПВО сбили Су-27 ВСУ в районе Краматорска.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 582 самолета, 270 вертолетов, 18 734 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 687 танков и других боевых бронированных машин, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8654 орудия полевой артиллерии и минометов, а также20 596 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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