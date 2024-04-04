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Премьер Латвии анонсировала скорую поставку дронов Украине на €1 млн

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Латвия планирует вскоре отправить на Украину партию беспилотников на €1 млн. Об этом 4 апреля заявила премьер-министр республики Эвика Силиня, слова которой приводит портал LSM.lv.

«Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на €1 млн на Украину. БПЛА проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою», — заявила она на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Отмечается, что в будущем Латвия планирует отправить представителя, который будет выступать в качестве инструктора по управлению ими. По словам премьера, это поможет лучше приспособить беспилотники для военных действий.

Также премьеры двух стран обсудили возможную организацию производства 155-мм снарядов в Латвии. Шмыгаль поблагодарил Ригу за поддержку заявив, что переговоры прошли плодотворно и конструктивно.

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Накануне, 3 апреля, глава МИД прибалтийской страны Кришьянис Кариньш подтвердил, что НАТО собирается создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. Он добавил, что распределение размера финансирования будет определяться долей ВВП, которую та или иная страна выделяет на помощь. По словам министра, правительство планирует потратить 0,25% ВВП в 2024 году на поддержку.

15 февраля министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что в рамках коалиции с Латвией Лондон поставит Украине тысячи беспилотников. В заявлении британского оборонного ведомства говорится, что страны возглавят международную коалицию, которая должна дать Киеву все возможности для защиты и победы. Там отметили, что Британия будет способствовать наращиванию Западом поставок беспилотников с видом от первого лица (FPV-дронов).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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