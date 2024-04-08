Почти 60% россиян готовы оплачивать обучение ребенка в вузе

Больше половины россиян планируют оплачивать образование своих детей, однако большинство готово тратить на это не более 100 тыс. рублей в год — такие данные были получены в результате опроса (есть в распоряжении «Известий»), проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Сравни» и онлайн-школы Skysmart.

Большинство жителей России (73%) считают, что высшее образование должно быть бесплатным как в отношении взрослых, так и в отношении выпускников. На собственное обучение россияне готовы тратить до 100 тыс. рублей в год (6%), еще 4% могли бы заплатить за него 100–500 тыс. рублей в год, а больше 500 тыс. рублей на свое образование ежегодно готовы выделить только 2% опрошенных. 15% и вовсе не планируют его получать.

Обучение в вузе для ребенка планируют оплачивать 58% россиян, но сумма должна быть в рамках дохода семьи на тот момент. 7% родителей уже сейчас формируют накопления на оплату хорошего образовательного учреждения, а 5% планируют взять кредит.

Однако не все россияне готовы вкладываться в образование следующего поколения: 8% ответили, что не планируют финансировать высшее образование своих детей — в случае поступления на платное отделение студенты будут делать это самостоятельно, а 16% рассматривают для своих детей средне-специальное образование.

85% россиян считают, что для построения успешной карьеры необходимы дополнительные навыки, которые можно получить на внеклассных занятиях. Поэтому каждая вторая семья (51%) тратит до 10 тыс. рублей в месяц на услуги репетиторов и онлайн-школ. 10% респондентов расходуют от 10 тыс. до 20 тыс. рублей ежемесячно на дополнительную занятость каждого ребенка, еще 7% — больше 20 тыс. в месяц.

«Самыми востребованными направлениями для взрослых в первом квартале 2024 года стали курсы для тестировщиков и менеджеров маркетплейсов, курсы по психологии и дизайну интерьеров, а также для Python-разработчиков. Также за год значимо возрос спрос на такие направления обучения, как искусственный интеллект, психология и менеджмент маркетплейсов. Этими образовательными курсами интересовались от трех до шести раз больше пользователей, чем годом ранее», — сказал руководитель продукта «Образование» маркетплейса «Сравни» Александр Сырычко.

В феврале руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева рассказала «Известиям», как школьникам набрать на экзамене максимальное количество баллов. Говоря про подготовку к ЕГЭ, она отметила, что очень важно уделять внимание дисциплине. Прежде всего следует составить план по изучению тем, а в нем расставить контрольные точки. Наибольшее число баллов приносят задания с развернутым ответом.