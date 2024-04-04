В Китае женщина попыталась отравить беременную коллегу

Сотрудница государственного учреждения в китайской провинции Хубэй попыталась отравить свою беременную коллегу, чтобы та не ушла в декретный отпуск. Об этом 31 марта пишет газета South China Morning Post.

По сообщениям пострадавшей девушки, она заподозрила неладное, когда почувствовала странный привкус воды, которую она пила в офисе. Женщина стала пить кипяченую бутилированную воду, но неприятный привкус не пропал. Тогда она решила установить видеонаблюдение за своим рабочим местом.

Позже на записи, сделанной на планшет, пострадавшая увидела, как коллега подсыпает неизвестный порошок в ее напиток на столе, а затем быстро уходит.

На допросе обвиняемая призналась, что хотела отравить коллегу, чтобы та не ушла в декретный отпуск. По ее собственным словам, женщина не смогла самостоятельно справиться с возросшей нагрузкой. Злоумышленнице обвинение пока не предъявлено.

После того как подозреваемую задержала полиция, данное видео разлетелось по социальным сетям, вызвав бурю негодования и критики в адрес «отравительницы».

Ранее, 28 марта, cвыше 70 учеников и педагогов отравились в ходе школьной поездки на юге Италии 28 марта. Предварительно было установлено, что причиной стала еда, которую подали в поездке между городами Фазано и Альберобелло.