Реклама
Прямой эфир
Политика
Военный эксперт озвучил главный вывод разговора Шойгу и министра обороны Франции
Политика
В МИД РФ указали на риск выхода конфликта на Украине за географические рамки
Мир
Экс-постпред США при НАТО призвал относиться к РФ как к сверхдержаве
Мир
Герасимов указал на разрушение Западом фундамента стратегической стабильности
Мир
Захарова назвала провальным саммит по атомной энергетике в Бельгии без РФ
Мир
Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ
Мир
В Кремле сообщили о готовности Путина к международному диалогу
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в районе Краматорска
Мир
Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством
Мир
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Политика
В Кремле заявили о прямой конфронтации НАТО и России
Мир
Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK
Происшествия
Футболиста Ахмедова задержали за пьяный дебош в кафе в Москве
Армия
ВС РФ поразили пункт дислокации наемников в Харьковской области
Экономика
Путин заявил о намерении России самой производить необходимые товары
Авто
У петербургского автобренда Solaris обновят дилерские центры

Биолог рассказала, как проводить обрезку деревьев и кустарников на даче

Биолог Татаренко рекомендовала дачникам провести обрезку деревьев в апреле
0
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко 4 апреля рассказала «Известиям», как проводить весеннюю обрезку цветов, деревьев и кустарников и какие инструменты для этого использовать.

По ее словам, садоводу-любителю можно ограничиться санитарной обрезкой — удалением засохших побегов, ветвей, растущих внутрь кроны, больных веток, волчков и поврежденных ветвей. Формирование кроны лучше предоставить специалистам либо проконсультироваться и основательно подготовиться теоретически.

«Выполняют эти работы в апреле. При любой обрезке важен правильный выбор инструментов. Обычная ножовка не подойдет, поскольку оставит неровный лохматый край крупными зубьями, нужен специализированный инструмент с мелкими зубьями, хотя его использование и займет больше времени. Сучкорез подойдет опытному и зоркому садоводу, новичкам лучше пользоваться хорошим удобным секатором. Важно подготовить не только острые, надежные и удобные инструменты, но и дезинфицирующие средства для инструментов и спилов. Подойдут хлоргексидин, крепкая марганцовка, спиртосодержащие препараты, густо разведенный «Хом». Обеззараживать срезы, спилы и инструменты весной крайне важно, поскольку грибы и вирусы в этот период особенно активны», — сказала эксперт.

Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самыми неблагоприятными числами месяца окажутся 21, 22 и 23 апреля

Татаренко указала на то, что обрезку важно делать в правильном месте. Срез части побега (тонкой ветки без разветвлений) нужно производить непосредственно над почкой, причем не любой, а такой, из которой впоследствии вырастет побег в нужном направлении. Срез делать наискосок на 1–2 мм выше почки.

«Если удаляется взрослая ветка целиком, спил выполняется по наружному краю кольца, наплыва в основании ветки. Таким образом, место среза зарастет качественнее и быстрее. Обрезка плодовых деревьев и кустарников должна проводиться с пониманием особенностей и различий в их плодоношении. Семечковые (яблони, груши) плодоносят на коротких двухгодичных побегах, а косточковые (вишни, алыча, сливы) — на тонких прошлогодних приростах и букетных веточках», — сказала она.

Перед обрезкой декоративных кустарников обязательно определите, на каких приростах будет проходить цветение и какой результат необходим. Если хочется обильного цветения, обрезка должна быть минимальной, с оставлением большего числа побегов с цветочными почками, а если хочется более крупных соцветий, то часть побегов необходимо вырезать, отметила собеседница издания.

«Обрезая ягодные кустарники, предварительно изучите, как они плодоносят и, опять же, решите, какой результат хотите получить. У различных ягодников по-разному плодоносят старые и молодые ветви. Весна — не лучшее время для обрезки актинидии и лимонника. Эти лианы следует формировать осенью», — заключила Татаренко.

1 апреля депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал в беседе с «Известиями» о запрете на выращивание на даче ряда растений. В перечень таких растений входят ипомея трехцветная, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, мята полевая, овес пустой, заразиха ветвистая, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, а также грибы любого вида, содержащие псилоцибин и псилоцин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024