Биолог рассказала, как проводить обрезку деревьев и кустарников на даче

Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко 4 апреля рассказала «Известиям», как проводить весеннюю обрезку цветов, деревьев и кустарников и какие инструменты для этого использовать.

По ее словам, садоводу-любителю можно ограничиться санитарной обрезкой — удалением засохших побегов, ветвей, растущих внутрь кроны, больных веток, волчков и поврежденных ветвей. Формирование кроны лучше предоставить специалистам либо проконсультироваться и основательно подготовиться теоретически.

«Выполняют эти работы в апреле. При любой обрезке важен правильный выбор инструментов. Обычная ножовка не подойдет, поскольку оставит неровный лохматый край крупными зубьями, нужен специализированный инструмент с мелкими зубьями, хотя его использование и займет больше времени. Сучкорез подойдет опытному и зоркому садоводу, новичкам лучше пользоваться хорошим удобным секатором. Важно подготовить не только острые, надежные и удобные инструменты, но и дезинфицирующие средства для инструментов и спилов. Подойдут хлоргексидин, крепкая марганцовка, спиртосодержащие препараты, густо разведенный «Хом». Обеззараживать срезы, спилы и инструменты весной крайне важно, поскольку грибы и вирусы в этот период особенно активны», — сказала эксперт.

Татаренко указала на то, что обрезку важно делать в правильном месте. Срез части побега (тонкой ветки без разветвлений) нужно производить непосредственно над почкой, причем не любой, а такой, из которой впоследствии вырастет побег в нужном направлении. Срез делать наискосок на 1–2 мм выше почки.

«Если удаляется взрослая ветка целиком, спил выполняется по наружному краю кольца, наплыва в основании ветки. Таким образом, место среза зарастет качественнее и быстрее. Обрезка плодовых деревьев и кустарников должна проводиться с пониманием особенностей и различий в их плодоношении. Семечковые (яблони, груши) плодоносят на коротких двухгодичных побегах, а косточковые (вишни, алыча, сливы) — на тонких прошлогодних приростах и букетных веточках», — сказала она.

Перед обрезкой декоративных кустарников обязательно определите, на каких приростах будет проходить цветение и какой результат необходим. Если хочется обильного цветения, обрезка должна быть минимальной, с оставлением большего числа побегов с цветочными почками, а если хочется более крупных соцветий, то часть побегов необходимо вырезать, отметила собеседница издания.

«Обрезая ягодные кустарники, предварительно изучите, как они плодоносят и, опять же, решите, какой результат хотите получить. У различных ягодников по-разному плодоносят старые и молодые ветви. Весна — не лучшее время для обрезки актинидии и лимонника. Эти лианы следует формировать осенью», — заключила Татаренко.

1 апреля депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал в беседе с «Известиями» о запрете на выращивание на даче ряда растений. В перечень таких растений входят ипомея трехцветная, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, мята полевая, овес пустой, заразиха ветвистая, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, а также грибы любого вида, содержащие псилоцибин и псилоцин.