Эксперт объяснил рекордный рост стоимости золота

На рост стоимости золота на мировом рынке повлияло несколько факторов, в том числе спрос центробанков на драгметалл, а также ожидание возможного снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом рассказал «Известиям» исполнительный директор и глава управления активами брокера Mind Money Алексей Афанасьевский 4 апреля.

Ранее в этот день стоимость золота поднялась до рекордных $2318 за тройскую унцию, следует из данных на сайте нью-йоркской биржи Comex.

По мнению Афанасьевского, в некоторой степени на рост котировок влияет внешнеполитический аспект, связанный с Россией.

«Возможное использование российских замороженных активов в пользу Украины, о чем дискутируют республиканцы и демократы в конгрессе, попутно предлагая разнообразные законопроекты о военной помощи Киеву, будучи принятым, станет крайне негативным прецедентом для мировой финансовой системы», — отметил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что возможная экспроприация российских валютных активов, о которой идет активная дискуссия в Вашингтоне, вызывает обеспокоенность у центральных банков по всему миру, вынуждая их покупать золото. По его словам, такая тактика логична: золото традиционно воспринимается как страховка от любых рисков, будь они геополитические или экономические, это популярный защитный инструмент. При этом он добавил, что предпочтение золота центробанками в какой-то степени начинает подрывать доверие всего мира к доллару как резервной валюте.

Также некоторые важные партнеры РФ, как, например, Индия, отдают предпочтение золоту, так как им иногда важно и диверсифицировать свои ресурсы, и внести изменения в портфеле с активами, рассказал Афанасьевский. Это желание, в свою очередь, приводит к росту котировок на фьючерсы и спотовое золото.

«Однако конкретно сейчас основная причина роста котировок — это, конечно, возможное снижение ключевой ставки ФРС США. При снижении ставок, что со стороны США, что от Банка России, появится большое количество «дешевых» денег. Вполне логично, что они могут пойти на покупку золота. И золото, которое уже сейчас находится на «хаях» (на пике — Ред.), скорее всего, продолжит и дальше обновлять свой максимум. Котировки в какой-то момент станут совсем «перехай», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что все колебания котировок — что фьючерсов, что цен спотового золота — пока еще не ведут к немедленному обрушению мировой финансовой системы, хотя и могут быть его очень ранним предвестником.

«А пока национальные валюты дешевеют, реальные ресурсы, причем не только золото, но остальные «коммоды», включая и нефть и газ, повышают свою ценность на государственном уровне. Но покупка именно золота — это проверенная временем возможность застраховаться и не быть зависимым от конкретной валюты, будь это доллар или какая иная валюта», — сказал Афанасьевский.

По его мнению, в 2024 году нет оснований для большего роста стоимости этого драгметалла, чем $2500 за унцию. Однако стоит учитывать риски внеэкономических событий, из-за которых волатильность может оказаться очень высокой.

Ранее, 21 марта, эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев сообщил, что за 20 лет биржевая стоимость золота выросла в 16 раз в рублевом эквиваленте и в пять раз — в долларовом.

Партнер Сapital Lab Евгений Шатов 16 марта рассказал «Известиям», что золото — актив, в который можно инвестировать для диверсификации портфеля. По его словам, наиболее популярными среди инвесторов способами инвестировать в этот драгметалл являются покупка физического золото в слитках, акций компаний-золотодобытчиков и покупка золотых ETF.