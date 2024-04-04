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Атомная подлодка Северного флота «Казань» выполнила ракетную стрельбу «Калибром»

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Фото: Commons.wikimedia.org/Mil.ru
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Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота «Казань» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнила стрельбу боевой крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает пресс-служба флота.

«Экипаж корабля выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области», — отметили в пресс-службе.

Стрельба, согласно данным объективного контроля, была выполнена с заданной точностью и подтверждением всех полетных и технических параметров.

«При подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку», — заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» является кораблем проекта 885М «Ясень-М».

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До этого, 19 февраля, в пресс-службе Северного флота рассказали об учебной дуэли в Баренцевом море между атомными подводными лодками «Нижний Новгород» и «Псков». АПЛ также провели ряд корабельных учений и тренировок, в том числе при участии экипажей противолодочных самолетов Ил-38 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

5 февраля в Баренцево море также выходил фрегат «Адмирал флота Касатонов» для выполнения практических стрельб. Экипаж фрегата отработал ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля.

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