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В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму

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Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken
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Не менее 400 сотрудников полиции в различных федеральных землях Германии подвергли дисциплинарным проверкам по подозрению в поддержке правоэкстремистских взглядов и теорий заговора. Об этом 4 апреля сообщил журнал Stern со ссылкой на данные МВД 16 немецких земель.

При этом отмечается, что федеральные земли Берлин, Мекленбург — Передняя Померания, Бремен и Тюрингия не предоставили актуальную информацию, поэтому фактическое число таких проверок может быть еще выше.

«Полицейские, которые не придерживаются конституции, а вместо этого разделяют экстремистские взгляды, представляют большую опасность для демократии и верховенства закона», — заявил изданию глава МВД земли Северный Рейн — Вестфалия Герберт Ройль.

По его мнению, такие люди не должны работать в полиции.

Уполномоченный полиции в бундестаге Ули Грёч (СДПГ), в свою очередь, выразил мнение, что опасность ситуации с экстремистами в стране «больше, чем когда-либо прежде», в том числе и для ведомства.

Из отчета министерства внутренних дел ФРГ за 2022 год следовало, что за три предыдущие года 327 сотрудников полиции привлекались к ответственности за связи с правыми экстремистами или движением «Граждане рейха» («Рейхсбюргеры»), напомнило издание.

Никакой «Альтернативы»: Германия рискует остаться без крайне правых
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В начале февраля журнал Der Spiegel сообщил, что немецкая военная контрразведка (MAD) призвала военнослужащих национальной армии проинформировать начальство в случае, если они являются последователями признанного экстремистским молодежного крыла партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В ведомстве предупредили, что каждый член молодежной организации, находящийся в рядах бундесвера, будет рассматриваться как подозреваемый.

В городах Германии в январе прошли массовые митинги против крайне правых сил и партии АдГ. В частности, 27 января демонстрация против партии в Дюссельдорфе собрала около 100 тыс. человек. Протестующие заявили, что АдГ ведет страну к фашизации.

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