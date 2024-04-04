Самый старый житель Японии умер в возрасте 112 лет

В Японии умер самый старый житель страны. Об этом 4 апреля сообщило агентство Kyodo.

Им оказался 112-летний уроженец соседней с Токио префектуры Тиба Гисабуро Сонобэ. Издание уточнило, что причины и дата смерти не разглашаются по желанию родственников.

Отмечается, что он родился в ноябре 1911 года и был последним известным жителем страны, который застал при рождении эпоху императора Мэйдзи, добавила «Газета.Ru». Император правил Японией с 1867 по 1912 год.

Накануне, 3 апреля, самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора умер в возрасте 114 лет. Проживал он в Венесуэле. Президент Николас Мадуро уточнил, что он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он также выразил соболезнования семье мужчины и жителям города Эль-Кобре, в котором тот родился.