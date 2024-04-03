Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора умер в возрасте 114 лет, он проживал в Венесуэле. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в среду, 3 апреля.
«Хуан Висенте Перес Мора, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире, умер в возрасте 114 лет», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Мадуро также выразил соболезнования семье мужчины и жителям города Эль-Кобре, в котором тот родился.
Газета El Nacional сообщила, что Перес Мора скончался 2 апреля в возрасте 114 лет и 339 дней. По ее данным, в последние дни за ним следила медицинская бригада, однако состояние здоровья мужчины усугубили респираторные осложнения. Он проживал в доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.
Хуан Висенте Перес Мора родился 27 мая 1909 года и был девятым из 10 детей в семье. У самого мужчины их 11. В феврале 2022 года долгожителя внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
El Nacional отметила, что мужчина объяснял свое долголетие тем, что постоянно работал, полноценно отдыхал, рано ложился спать и ежедневно употреблял стакан бренди. Его распорядок дня также заключался в том, чтобы хорошо питаться, молиться и пить воду.