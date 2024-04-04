Президент Зимбабве обратился за помощью из-за бедствия в связи с засухой

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране режим национального бедствия в связи с катастрофической засухой, которую вызвал Эль-Ниньо — климатический феномен, появившийся в последние годы. Как сообщает Reuters 3 апреля, глава государства обратился за мировой поддержкой, отметив, что Зимбабве понадобится $2 млрд, чтобы смягчить последствия засухи.

«Предварительные оценки показывают, что Зимбабве требуется более $2 млрд на различные меры, которые мы предусматриваем в наших национальных ответных мерах», — заявил глава государства на пресс-конференции в здании правительства в Хараре.

Он отметил, что «ни один житель Зимбабве не должен умереть от голода». По словам Мнангагвы, Эль-Ниньо вызвал тяжелую продовольственную ситуацию, так как на 80% территории страны выпало мало дождей. Согласно прогнозу главы государства, более 2,7 млн человек в Зимбабве будут голодать в 2024 году.

Лидер страны добавил, что правительство будет уделять приоритетное внимание озимым посевам, чтобы увеличить запасы, и будет работать с частным сектором над импортом зерна.

Ранее, 31 марта, газета Politico сообщила, что Замбия, Зимбабве и Малави объявили национальную катастрофу из-за сильнейшей засухи, которая уничтожила весь урожай, оставив по меньшей мере 20 млн человек без продовольствия. Как сообщило издание, в Малави около 9 млн человек, половина из которых дети, нуждаются в помощи. В Замбии более 6 млн человек также пострадали от засухи.

В ЮНИСЕФ также сообщили, что в Восточной и Южной Африке наблюдаются «перекрестные кризисы» экстремальных погодных условий, добавив, что вслед за низкой температурой и сильными наводнениями, которые охватили южноафриканские страны в 2023 году, регион столкнулся с жарой и засухой в 2024 году.

Ранее, 20 марта, сообщалось, что благодаря переговорам, проведенным группой «Уралхим-Уралкалий» при содействии Всемирной продовольственной программы ООН, была разблокирована поставка удобрений в Зимбабве. Об этом заявил «Известиям» российский посол в африканской республике Николай Красильников. Товары в течение долгого времени были заблокированы в европейских портах в Латвии и Бельгии. По словам посла, Зимбабве — одна из немногих африканских стран, куда удалось доставить удобрения.