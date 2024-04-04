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Число вакансий в сфере гостеприимства выросло на 40–60% за год

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Количество вакансий в сфере туризма, гостинично-ресторанного бизнеса и общественного питания за год выросло на 40–60%, сообщили «Известиям» в рекрутинговых агентствах. При этом число резюме от соискателей практически не меняется.

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На SuperJob предложение рабочих мест увеличилось на 62%, а резюме стало больше лишь на 5%. На hh.ru сейчас открыто 10 тыс. вакансий от компаний из сферы туризма и гостеприимства. А всего за первый квартал этого года на сервисе их появилось 48 тыс., что на 57% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По данным сервиса «Работа.ру», в январе–марте 2024 года сотрудников в сфере туризма искал каждый двадцатый работодатель. А на «Авито Работе» количество предложений для новых сотрудников в этой отрасли выросло на 46% на фоне общего роста вакансий по всем специальностям в 36%, сообщил «Известиям» управляющий директор этой рекрутинговой платформы Дмитрий Пучков.

«Активнее всего российские работодатели проявляют интерес к агентам и менеджерам по туризму. Больше всего вакансий приходятся на такие города, как Сочи, Иркутск, Ставрополь, Калининград, Краснодар и Астрахань, Волгоград», — пояснил он.

Предлагаемые зарплаты в сфере туризма и гостеприимства за год выросли на 42%. К началу апреля в целом по стране они, по данным hh.ru, достигли почти 50 тыс. рублей. На «Авито Работе» среднюю зарплату в туризме оценили в 40 тыс. при полном рабочем дне, что на 19% больше, чем годом ранее. Всё на фоне усиления кадрового дефицита в отрасли: сейчас на одну вакансию приходится 3,4 активных резюме, год назад было 5,2, полагают в hh.ru.

Половина россиян не считает эту отрасль привлекательной для своей карьеры, говорится в исследовании Московского международного салона образования. Причина — в низком престиже профессий в сфере обслуживания, высокой доле неквалифицированного труда и уровне зарплат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поисковый разброс: почему в России не хватает туристических кадров

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