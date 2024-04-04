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Бюджет получил 884 млрд неучтенных в прогнозе доходов в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В прошлом году в федеральный бюджет поступили неучтенные в прогнозе доходы на сумму 884 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета в 2023-м (есть у «Известий»).

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Такой объем незапланированных доходов — рекордный как минимум с 2015 года, подсчитали «Известия» на основе предыдущих докладов палаты. При этом в 2022-м этот показатель составил 60 млрд.

По данным СП, в прошлом году более 89% неучтенных доходов приходилось на безвозмездные поступления (290 млрд), включая взносы от уходящих иностранных компаний, сборы по windfall tax (315 млрд) и налог на прибыль организаций, уплаченный бывшими участниками консолидированной группы налогоплательщиков (155 млрд).

В 2023-м решения по налогу на сверхприбыль, как и по безвозмездным поступлениям принимались в течение года, сказали «Известиям» в Минфине. Там добавили: дополнительные доходы направлялись на приоритетные расходы через резервный фонд правительства. В ведомстве отметили, что это нормальная практика, когда некоторые платежи не могут быть учтены изначально.

«Незапланированные доходы в почти 1 трлн выглядят солидно, однако даже с учетом этих средств казна сложилась с дефицитом в 3,2 трлн», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Эксперт считает, что властям сейчас необходимо находить источники финансирования существенно выросших за последние годы расходов. А это, по ее словам, приводит к творческому поиску резервов, которые потом оказываются «неучтенными» доходами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Внеплановая экономика: бюджет получил 884 млрд неучтенных в прогнозе доходов

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