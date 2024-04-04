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Футбольный клуб «Енисей» подписал контракт с бездомным котом

Бездомный кот Лева Енисеев принят в клуб в рамках благотворительной акции
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Фото: vk.com/Приют для кошек «Золотое сердце»
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Красноярский футбольный клуб «Енисей» подписал контракт с бездомным котом Левой Енисеевым в рамках благотворительной акции с приютом для животных. Кот 2 апреля оставил в документе подпись — отпечаток лапы, после чего получил именную футболку, сообщили в клубе.

Котик станет символом команды. По условиям договора четвероногий работник обязан иметь лапки, уметь играть в футбол, «быть самым крутым котом», быть похожим на льва и радовать болельщиков.

«У Левы есть лапки, что поможет ему забивать много голов, а также два комплекта формы, чтобы быть всегда рядом с клубом. Подписал игрока спортивный директор клуба Михаил Комков, а как мы знаем, если Михаил кого-то подписывает, то это только к высоким результатам», — говорится в пресс-релизе «Енисея».

Работодатель в свою очередь обязался обеспечивать кота вкусняшками и игрушками, гладить за успешную игру и играть с ним. Сумма пушистого трансфера не сообщается.

Новый сотрудник появился в команде в рамках благотворительного проекта «В каждой кошке живет лев!». Желающим поучаствовать предложат взять из приюта «Золотое сердце» котика, помочь животным кормом и другими полезными вещами.

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