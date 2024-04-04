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ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у Apple подробную мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в ОС iOS. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе антимонопольного органа.

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«В настоящее время российские пользователи iOS устройств (в том числе приобретенных во время их официальных продаж в РФ) фактически не могут применять их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты. Так, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства отечественных финорганизаций. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store», — сообщили в антимонопольном органе.

Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для Apple Pay, в которой невозможно привязать российские банковские карты. Это делает невозможным использование на «яблочных» устройствах систем Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и других, констатировали в службе.

Также там отметили, что, согласно пресс-релизу Apple от 25 января 2024 года, компания внесет в iOS, Safari и App Store ряд изменений для пользователей своих устройств в странах Евросоюза, которые позволят устанавливать альтернативные магазины приложений, а также откроют доступ к NFC для других систем бесконтактной оплаты.

В этой связи антимонопольная служба пришла к выводу о наличии у Apple технической возможности внести соответствующие изменения на равных условиях и для российских разработчиков.

«По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Она создает преимущественные условия для собственных приложений и решений сторонних организаций, зарегистрированных не в РФ, а также для Apple Pay по сравнению с российскими платежными системами», — пояснили в ФАС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

iOS зла: Apple заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

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