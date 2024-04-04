РФ не примет участие в конференции по Украине
Россия не станет участвовать в конференции по украинскому урегулированию, которую пытается организовать Швейцария, сообщили «Известиям» в пресс-службе посольства РФ в Берне. Даже если приглашение поступит, российская сторона на него не согласится, уточнили в диппредставительстве.
«Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет, так как навязываемый формат «мирной конференции» изначально является для нас неприемлемым», — сказали в посольстве.
Дипломаты отметили, что в связи с занятой официальным Берном откровенно недружественной позицией Россия не рассматривает Швейцарию в качестве потенциального посредника.
22 марта глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил переноса конференции по Украине, которую планировалось провести до нынешнего лета, на более поздний срок.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Швейцарский мир: РФ не примет приглашение на конференцию по Украине