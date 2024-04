В Голливуде приступили к работе над пятой частью «Матрицы»

Американская киностудия Warner Bros. работает над пятой частью «Матрицы». Об этом в четверг, 3 апреля, пишет журнал The Hollywood Reporter.

Созданием фильма займется режиссер Дрю Годдард. Он уже предложил киностудии уникальную идею по расширению франшизы. Как сообщает НСН, создатели пообещали сохранить дух первых фильмов.

Одна из создательниц предыдущих частей Лана Вачовски выступит в роли исполнительного продюсера. Актерский состав и детали сюжета пока не раскрываются, пишет RT. Ранее в картине снимались Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоренс Фишберн и другие.

Годдард начал свою карьеру сценариста в популярном сериале 1990-х «Баффи — истребительница вампиров», а затем работал над такими сериалами, как «Ангел», «Псевдоним» и «Остаться в живых». Также он выступал исполнительным продюсером драмы «Хорошее место». Кроме этого, Годдард написал сценарий к фильму о монстрах «Кловерфилд», а также к фильму «Хижина в лесу».

Первая часть научно-фантастической серии режиссеров Ланы и Лилли Вачовски «Матрица» (The Matrix, 1999) удостоилась четырех премий «Оскар». Затем сюжетную линию продолжили в новых частях: «Матрица: Перезагрузка» (The Matrix Reloaded, 2003) и «Матрица: Революция» (The Matrix Revolutions, 2003). Позднее состоялась премьера четвертой части «Матрица: Воскрешение» (The Matrix Resurrections, 2021).

В марте актер Киану Ривз решился на радикальную смену имиджа для новой роли в мрачной комедии Джона Хилла «Исход». Ривз предстал перед публикой с короткой стрижкой и аккуратно подстриженной бородой. Новый стиль заметно отличается от любимого фанатами образа с длинными волосами, отмечает телеканал «360».

В мае прошлого года рок-группа Dogstar Киану Ривза воссоединилась впервые за 20 лет. Произошло это на фестивале BottleRock в американской Долине Напа.