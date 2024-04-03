Тайваньский кризис

На Тайване 3 апреля произошло крупнейшее за 25 лет землетрясение. Помимо человеческих жертв (по последним данным, 10 человек погибли и более 1 тыс. пострадали), прокатившаяся по острову стихия привела к остановке производственных линий и эвакуации персонала ряда ведущих тайваньских заводов по выпуску микрочипов — TSMC, UMC, PSMC и прочих.

Катастрофа еще раз привлекла внимание всего мира к уникальной роли, которую остров играет в глобальной цепочке поставок в сфере высоких технологий, особенно полупроводников, подчеркнув, что любое потенциальное выпадение тайваньских предприятий из этих цепочек будет грозить катастрофическими последствиями для мировой экономики.

Действительно, тайваньские компании занимают практически монопольные позиции в сфере производства передовых микрочипов: например, технологический гигант TSMC — поставщик компаний Nvidia и Apple — производит более 90% логических микрочипов на основе кремния по техпроцессу менее 10 нанометров. Именно такие микросхемы необходимы для современных персональных компьютеров, ноутбуков, смартфонов и систем искусственного интеллекта.

А «невидимые чемпионы» AWSC и WIN Semiconductors, поставщики SpaceX, Skyworks Solutions, Broadcom, обеспечивают более 90% мирового производства полупроводников на основе арсенида галлия, необходимых для беспроводной и оптоволоконной связи.

Так как остров находится в сейсмически активной зоне, землетрясения для Тайваня — скорее обыденность, а не редкость. Большинство из них фиксируются у восточного побережья: как раз там проходит стык двух тектонических плит.

Нынешнее землетрясение стало вторым по мощности с максимальной магнитудой 7,2, по данным Центрального метеорологического управления острова (по данным международных агентств — 7,4 по шкале Рихтера). Крупнейшее же за всю историю наблюдений землетрясение произошло 21 сентября 1999 года. Толчки магнитудой 7,3 (или 7,6 по шкале Рихтера) привели тогда к гибели 2434 человек и разрушению более 50 тыс. зданий.

Несмотря на это, масштаб нынешнего бедствия, включая воздействие на ключевые предприятия острова, оказался несравнимо меньше катастрофы 1999 года. Обусловлено это по меньшей мере двумя причинами.

Во-первых, в отличие от 1999 года, когда основные толчки пришлись на центральную часть острова, близко к ключевым индустриальным гигантам, эпицентр нынешнего землетрясения находился у менее населенного восточного побережья острова, неподалеку от города Хуалянь.

Во-вторых, после сентября 1999-го тайваньские власти провели серьезную работу по ужесточению требований к сейсмостойкости зданий, в том числе к правилам проектирования, методам возведения и строительным материалам. А большинство предприятий пошли еще дальше: так, TSMC внедрила требования по сейсмостойкости, превышающие законодательные нормативы в 1,25–1,5 раза, и за прошедшие годы регулярно проводила модернизацию своих заводов для улучшения защиты от землетрясений.

Основные мощности полупроводникового производства на острове сосредоточены в научном парке Синьчжу — своеобразной тайваньской Кремниевой долине. По сообщениям администрации научного парка, в среду там, в соответствии с требованиями по предотвращению стихийных бедствий, были частично остановлены производственные линии и эвакуированы рабочие занимающегося корпусировкой и тестированием чипов завода TSMC, заводов двух производителей микрочипов United Microelectronics Corp. (UMC) и Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. (PSMC), тестировщика микросхем King Yuan Electronics и ряда других компаний. Помимо этого, UMC заявила об эвакуации сотрудников своего завода в научном парке Южного Тайваня.

Хотя на предприятиях еще идет процесс проверки производственных линий на предмет повреждений, уже сейчас можно сказать, что ущерб не будет значительным. По публикуемым в тайваньских СМИ оценкам, потери от простоя производственных линий в течение этого дня и устранения неполадок для TSMC не должны выйти за пределы $66 млн по финансовым итогам II квартала 2024 года, что составит менее 0,5% в общей прибыли компании.

Вместе с тем можно предположить, что косвенные последствия от случившегося землетрясения будут гораздо более значительными.

Дело в том, что тайваньские полупроводниковые предприятия, потребляющие огромное количество электроэнергии для своего производства, выступают одними из самых активных лоббистов сохранения на острове дешевой и стабильной атомной энергетики. По мере приближения запланированного властями полного вывода из эксплуатации последней тайваньской АЭС «Мааньшань» к 2025 году подобные катастрофы значительно усиливают позиции сторонников отказа от атомной энергетики и сводят на ноль перспективы продвигаемого бизнесом пересмотра политики «энергетического перехода».

Производители микрочипов сталкиваются как с необходимостью оплачивать растущие тарифы на электроэнергию и налоги на выбросы углекислого газа, так и с перспективой дефицита электроэнергии после 2025 года. Ведь властям острова не удается достичь целевых показателей по вводу в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики, газовых электростанций и расширению мощностей по приему СПГ для замещения выводимых мощностей АЭС и обеспечения стабильности энергосистемы. Тайваньская оппозиция неоднократно критиковала власти за создание этой ситуации, обвиняя в том, что такая политика фактически выталкивает ключевые предприятия острова типа TSMC за рубеж в поиске более благоприятных условий для существования и ведет к потере Тайванем своей конкурентоспособности на мировой арене. Более того, тенденция к «исходу» тайваньских компаний активно поощряется Соединенными Штатами, Японией и Европой, пытающимися за счет строительства тайваньцами заводов на их территории возродить свою собственную полупроводниковую промышленность. И нынешнее землетрясение, еще раз продемонстрировавшее потенциальную уязвимость завязанных на Тайване цепочек поставок полупроводников, лишь активизирует эти усилия.

Автор — научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН

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