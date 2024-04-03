В ЗАГС Подмосковья назвали самые редкие имена новорожденных
В Московской области в марте зарегистрировали около 5,9 тыс. рождений детей, что на 5% больше, чем в феврале. В пресс-службе ЗАГС региона рассказали 3 апреля, какие имена для новорожденных оказались самыми популярными, а также какие редкие имена получили юные граждане.
«В число редких имен, которые получили новорожденные девочки, вошли следующие: Дорофея, Ассоль, Ефросиния и Влада. Для мальчиков родители выбрали такие редкие имена: Харитон, Братислав, Панкрат, Клим и Ной», — цитирует сообщение «Радио 1».
Популярными женскими именами оказались София, Мария, Анна, Василиса и Варвара. Мальчиков часто называли Михаил, Александр, Артем, Лев и Тимофей.
7 февраля заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что самыми популярными именами для новорожденных в Москве стали Михаил и София.
По ее словам, имя Михаил в 2023 году получили 2295 мальчиков, а имя София дали 1981 девочке. Ракова указала на то, что более чем за 40 лет имя Александр уступило первенство всего лишь второй раз: в прошлом году так назвали 2229 маленьких москвичей, пишет ИА «Регнум». Кроме того, в столице вчетверо возросла популярность имени Спартак и в пять раз — имени Матрона.
Также Ракова назвала необычные имена, которые получили новорожденные: Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена, Благодария, передает НСН.