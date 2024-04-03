Букингемский дворец откроет секретную комнату членов королевской семьи
В Лондоне Букингемский дворец откроет для публики секретную комнату, куда допускаются только члены королевской семьи, сообщила 3 апреля британская газета Metro.
Речь идет о комнате, где королевская семья собирается перед выходом на балкон.
«Вскоре посетители смогут совершить экскурсии по восточному крылу королевской резиденции, с переднего фасада которого открывается вид на торговый центр, где по большим праздникам собираются толпы людей, чтобы увидеть членов королевской семьи», — сказано в публикации.
Эта комната выделяется стеклянной люстрой, напоминающей цветок лотоса, а также двумя китайскими императорскими шелковыми настенными драпировками XVIII века, подаренными королеве Виктории императором Китая Гуансюем в ознаменование ее бриллиантового юбилея в 1897 году.
Крыло откроется в июле и августе после более чем пяти лет работ по его благоустройству. Экскурсии по нему будут доступны только в рамках посещения парадных залов дворца, стоимость составит £75.
Восточное крыло дворца было построено в 1847–1849 годах для размещения семьи королевы Виктории и включало в себя бывшую открытую королевскую резиденцию в форме подковы.
Ранее, 10 марта, автомобиль въехал в главные ворота Букингемского дворца. После аварии специалисты начали ремонт ворот, которые получили повреждения. Они закрыты деревянными панелями и строительными лесами.