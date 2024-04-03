Ветеринар призвал вакцинировать собак от бешенства с наступлением весны

Заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа призвал вакцинировать собак от бешенства с наступлением весны и ближе к лету.

В беседе с Pravda.Ru в среду, 3 апреля, специалист отметил, что в этот период начинается массовый выезд на дачу, из-за чего следует начать вакцинацию собак с прививки от бешенства.

«Это самая главная вакцинация, потому что им болеют и люди, и животные. И это заболевание смертельное», — подчеркнул ветеринар.

По его словам, не стоит забывать и об основном комплексе вакцин от других заболеваний. Также Середа напомнил, что нельзя оставлять питомцев в машине с закрытыми окнами, поскольку в условиях жары собака погибнет очень быстро.

28 марта председатель комитета ветеринарии Алексей Сауткин рассказал агентству городских новостей «Москва», что в 2023 году на территории столицы не было зафиксировано ни одного случая бешенства у животных. Против бешенства в прошлом году было вакцинировано почти 480 тыс. собак и кошек, против лептоспироза — более 268 тыс. животных.

18 марта профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предупредил, что после укуса собаки можно не ставить прививку от бешенства, если животное не заражено. Аграновский напомнил, что смертность от бешенства у человека составляет 100%, сообщает телеканал «360».

17 марта президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил смертельные заболевания, которые собака может передать человеку. По его словам, помимо бешенства, к таким болезням относятся лишай, токсоплазмоз, лептоспироз и даже туберкулез. Последним животные заражаются через мясо больного животного или воздушно-капельным путем. Через фекалии происходит заражение птичьим типом туберкулеза, уточняет ИА «Регнум». Голубев подчеркнул, что лучшая защита от этих всех болезней — профилактика и своевременная вакцинация, пишет RT.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители столицы воспользовались суперсервисом «Мой питомец» около 130 тыс. раз. Самая востребованная онлайн-услуга — амбулаторная карта питомца, аналог электронной медкарты. Раньше она была доступна только ветврачам, пишет НСН.

В январе биолог Елена Никифорова перечислила признаки бешеной лисы. По ее словам, больную лису можно отличить по внешнему виду: из-за поражения вирусом центральной нервной системы у нее не полностью закрывается челюсть, повышенное слюнотечение, торчит изо рта язык, затуманенный взгляд. Кроме того, животное отличается несвойственным поведением. Может без причины бегать в разных направлениях, и животное не просто подходит близко к жилищу человека, но и идет с ним на контакт.