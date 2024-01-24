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Биолог перечислила признаки бешеной лисы

Биолог Никифорова: ласковая лиса, скорее всего, заражена бешенством
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова 24 января рассказала «Известиям», по каким признакам можно определить, что лиса заражена бешенством.

По словам специалиста, наиболее опасные месяцы, когда лисы чаще всего заболевают бешенством, — февраль и март, в этот период у животных начинается гон, они становятся агрессивнее, ранят друг друга, из-за чего происходит вспышка бешенства. Еще одна вспышка наблюдается в декабре: когда подрастают молодые лисы, они дерутся между собой, что также способствует распространению заболевания.

«Чтобы предупредить вспышки бешенства, в охотничьих хозяйствах и лесах животным заранее дают вакцину в виде брикетов на основе костного вещества. Эти брикеты пахнут пищей, привлекают животных, и они их съедают. Таким образом происходит контроль над распространением бешенства среди животных. Лисы довольно часто болеют бешенством, так как питаются грызунами, которые часто бывают заражены бешенством», — сказала Никифорова.

Больную лису можно отличить по внешнему виду: из-за поражения вирусом центральной нервной системы у нее не полностью закрывается челюсть, повышенное слюнотечение, торчит изо рта язык, затуманенный взгляд, рассказала биолог.

«Животное может быть ослаблено, истощено, с облезлой шкурой, пораженными конечностями. Кроме того, оно отличается несвойственным поведением. Может без причины бегать в разных направлениях, и животное не просто подходит близко к жилищу человека, но и идет с ним на контакт. Здесь нужно понимать: здоровое дикое животное, не имевшее опыта общения с людьми, обладая инстинктом самосохранения, никогда не пойдет на контакт с человеком. Если вы встретили лису, которая охотно приближается к вам, дает себя погладить, даже просит ласки и берет еду из ваших рук, это не результат вашего обаяния, а, скорее всего, прогрессирующее бешенство, даже если внешних признаков заболевания, проявляющихся на поздних этапах, пока не видно», — добавила она.

Постарайтесь избежать контакта с таким животным, не привлекайте к себе его внимания, не давайте ему приблизиться, не гладьте и не кормите. В момент кормления животное может вас укусить, предупредила специалист. Кроме того, бешенство может передаться через слюну, если на коже есть ранка. Если вас укусили, необходимо обратится в больницу за медицинской помощью, заключила Никифорова.

Без шума и пены: как обезопасить себя от бешенства
Обстановку с этим заболеванием во многих регионах считают сложной, а риск его распространения растет с наступлением тепла

В апреле минувшего года заместитель генерального директора по медицинской деятельности — главный врач ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова рассказала, что при укусе белки можно заразиться не только бешенством, но также лептоспирозом и туляремией.

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