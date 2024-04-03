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Шорты Мохаммеда Али из «Триллера в Маниле» выставлены на аукцион

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Фото: Sotheby's
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Шорты американского боксера Мохаммеда Али, в которых тот был во время легендарного боя с Джо Фрейзером, получившего название «Триллер в Маниле», выставлены на продажу на аукционе Sotheby's. Лот разыгрывается до 12 апреля.

Оценочная стоимость шорт составила $4–6 млн. На данный момент максимальная ставка — $3,8 млн.

Белые атласные шорты Everlast имеют черную окантовку на поясе и черные полосы по бокам. Они подписаны секундантом Али Дрю Брауном, известным как «Бундини», а также самим Али, указано в описании к лоту.

«Триллер в Маниле» состоялся 1 октября 1975 года в столице Филиппин в изнуряющую жару. Этот бой считается одним из величайших боксерских поединков XX века, он стал кульминацией трехматчевого противостояния тяжеловесов Али и Фрейзера. Поединок продолжался почти 14 раундов, после чего был прерван судьей. Победу в нем одержал Али.

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Самые яркие аукционные лоты апреля

В середине декабря шесть футболок форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с ЧМ-2022 в Катаре ушли с молотка в Нью-Йорке за $7,8 млн на аукционе Sotheby's. Организаторы аукциона надеялись установить новый рекорд стоимости спортивных вещей в истории Sotheby's, однако футболкам Месси не удалось превзойти результат, установленный футболкой Майкла Джордана с финала НБА 1998 года, которая ушла с молотка в 2022 году за €9,1 млн.

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