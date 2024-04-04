Число заявок на регистрацию брендов в РФ выросло в 1,5 раза

С начала 2024 года количество заявок от российского бизнеса в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом «Известиям» 4 апреля сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

«За два месяца этого года отечественные предприниматели подали более 19,5 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков. Это почти на 45% выше аналогичного показателя 2023 года. Тогда было зарегистрировано 13,5 тыс. заявок. А в сравнении с началом 2022 года прирост составил 75,4%. Такая положительная динамика в указанный период отмечается впервые», — отметил Зубов.

По его словам, с начала 2024 года российский бизнес регистрировал новые товарные знаки преимущественно в следующих сегментах: одежда и обувь (21,3% от общего объема заявок); программное обеспечение, электроника и смартфоны (16,5%); бытовая химия, парфюмерия и косметика (13,4%); печатная продукция и канцелярские принадлежности (11,2%); а также кондитерские, хлебобулочные товары, мука и зерновые (10,2%).

Среди компаний-лидеров по подаче заявок на регистрацию товарных знаков можно отметить «Яндекс» (в январе-феврале подал 88 заявок) и «Тинькофф Банк» (53). Предприниматели регистрировали свои бренды сразу в нескольких группах товаров и услуг.

Самыми активными регионами, в которых с начала года бизнес регистрировал свои товарные знаки, стали Москва (5676 заявок), Московская область (1814), Санкт-Петербург (1586), Краснодарский край (820) и Свердловская область (484), отметил Зубов.

По его словам, устойчивый рост заявок от российских предпринимателей на регистрацию товарных знаков наблюдается последние десять лет — с 2015 года. Тогда за 12 месяцев резиденты подали 34 304 заявки, что превысило показатель 2014 года на 130 единиц. С 2016 года запросы отечественного бизнеса на товарные знаки увеличивались на 10–20% ежегодно.

«В 2023 году по заявкам от российского бизнеса был преодолен стотысячный рубеж. За 12 месяцев прошлого года предприниматели подали 123 001 заявку на регистрацию товарных знаков, что превысило объем 2022 года (90 033) почти на 37%. Минувший год стал рекордным и по количеству экспертиз товарных знаков. Тогда Роспатент провел 106 702 соответствующие процедуры. Это послужило поводом для включения в Книгу рекордов России», — добавил глава Роспатента.

31 марта «РИА Новости» со ссылкой на проведенный анализ национальных статистических служб сообщило, что Россия в 2023 году стала пятой по темпу экономики в G20. Российская экономика выросла на 3,6%. Лидером стала Индия, ускорившая развитие экономики с 7,2 до 7,3%.

Комментируя эти данные, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил «Известиям», что российская экономика усиливает свою конкурентоспособность относительно в первую очередь западных стран, европейских стран. Он отметил, что у России дешевле ресурсы, сырье, энергетические товары и энергия, поэтому российские товары становятся более конкурентоспособными на мировых рынках.