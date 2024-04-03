Вице-премьер Абрамченко указала на хорошие прогнозы по урожаю в 2024 году
Прогнозы по урожаю в России в 2024 году хорошие, однако на результат может оказать влияние ожидаемое жаркое лето. Об этом в среду, 3 апреля, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«Прогнозы у нас хорошие, устойчивый рост, идет производство зерновых. Немножко изменилась динамика посевных площадей, чуть меньше под пшеницей, под другими культурами больше. Но тренд хороший», — сказала она журналистам.
По словам вице-премьера, у аграриев было всё необходимое для начала посевной. Она уточнила, что «стартовали хорошо». Абрамченко обратила внимание, что на итог может оказать влияние климатический фактор. Согласно прогнозу Росгидромета, будет жаркое лето, к нему нужно быть готовыми, добавила заместитель председателя правительства.
Ранее, 5 марта, президент России Владимир Путин заявил, что зависимости в сфере агропромышленного комплекса (АПК) фактически не существует. Он отметил, что продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности. Президент назвал очень хорошим качество российских продуктов питания, благодаря этому расширяется их экспорт.
До этого, в начале января, Абрамченко рассказала, что Россия за 2023 год, предварительно, собрала 147 млн т зерна, а урожай в новых регионах составил почти 5 млн т. Она отметила, что Россия с первых дней присоединения территорий начала реализацию госпрограммы по развитию сельского хозяйства. В первую очередь поддержку получили производители хлеба, молока, овощей и зерновых.