Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Санкт-Петербурге
В поселке Парголово в Санкт-Петербурге в результате пожара в частном доме пострадал мужчина. Об этом ГУ МЧС по городу сообщает в своем Telegram-канале.
Пожар произошел днем в среду, 3 апреля, в доме 32 по улице Хабаровская. Информация о возгорании поступила в ведомство в 12:32.
К моменту прибытия спасателей одноэтажный деревянный дом был охвачен огнем по всей площади. Возгорание удалось локализовать к 13:42.
Как уточняет телеканал «78», в результате пожара пострадал хозяин дома. Мужчину госпитализировали.
В тушении были задействованы 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
1 апреля сообщалось о пожаре в пятиэтажном доме в городе Уссурийск Приморского края. В результате погибла женщина, еще два человека пострадали.