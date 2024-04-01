Женщина погибла при пожаре в доме в Приморье
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в жилом доме в Уссурийске Приморского края. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что возгорание произошло в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Арсеньева.
«В ходе тушения пожара в квартире огнеборцами было обнаружено тело погибшей женщины, личность которой устанавливается. Кроме того из-за воздействия опасных факторов пожара пострадало два человека», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в общей сложности из дома эвакуировали 20 человек, в том числе шестерых.
Ранее, 31 марта, пожар произошел на туристической базе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края, пострадал один человек.