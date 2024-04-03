Перечислены профессии, в которых людей заменят роботами

Роботы постепенно заменяют человека во многих сферах, лишая их работы и заработка. Какие профессии оказались под угрозой и как это может изменить привычный уклад жизни, разбирались «Тайны Чапман».

По данным экспертов, к 2030 году роботы смогут заменить человека в 60% профессий. В ближайшее время будут автоматизированы переводчики, водители, курьеры, продавцы, спортивные судьи, турагенты, диспетчеры, бухгалтеры, уборщики и некоторые программисты, работу которых может выполнять искусственный интеллект (ИИ). Также под угрозой окажутся художники и учителя.

«Я сам как психолог, как бизнес-тренер, который преподает, говорю, что лет через 10 будет такой же человек как я, который будет вещать. Но это будет моя копия или робот. Он будет выдавать информацию гораздо быстрее, интенсивнее и точнее, чем обычный человек, который может забыть, перепутать какую-то информацию», — отмечает эксперт по системному развитию личности и психологии влияния Александр Петрищев.

Президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Роберт Васильев заявил, что о полной замене людей на роботов говорить рано, так как внедрение ИИ-подобных систем стоит дорого и может произойти только в развитых странах.

«Прежде всего это касается дорогих специалистов. Тут происходит неявная замена, она актуальна только для целевых конкретных позиций в акценте развитых стран», — сказал он.

При этом еще в 2017 году было предсказано, что развитие технологий приведет к появлению новых профессий: тренеров искусственного интеллекта, узкоспециализированных инженеров, юристов в сфере ИИ. На них при желании смогут переучиться те, кто лишился старых профессий.

Тем не менее уже доказано, что внедрение роботов может привести к обратному эффекту и снизить производительность. В 2023 году сотрудники Технического университета Берлина предложили двум группам рабочих проверить печатные платы на наличие ошибок. Одной из них предложили использовать ИИ, и она показала худший результат, потому что рабочие были уверены, что машина всё сделает за них.

Креативный маркетолог Мирослав Радкевич уверен, что сейчас людям продают идею о том, что роботам можно будет перепоручить бытовые дела, а освободившееся время посвятить самосовершенствованию. Таким образом маркетологи играют на желании людей лениться и тратить свое время впустую.