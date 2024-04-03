В Баварии водоем окрасился в пурпурный цвет из-за природного явления

Водоем в баварской долине Фауленбах окрасился в пурпурный цвет из-за присущего месту его нахождения природного явления. Об этом 3 апреля сообщило местное радио BR.

«Из года в год в долине Фауленбах близ Фюссена (населенный пункт в районе Восточный Альгой — Ред.) происходит интересное природное явление: водоемы меняют цвет с темно-синего или бирюзового на яркий, насыщенный фиолетовый», — обратили внимание журналисты.

Отмечается, что в этом году насыщенный фиолетовый цвет приобрел пруд в месте расположения гипсового карьера недалеко от Фюссена. В последний раз водоем окрашивался в такой оттенок четыре года назад.

Как объяснили авторы, подобный феномен связан с наличием в воде фиолетовых бактерий, которые именно в этом время года начинают размножаться. При этом для цветения им необходимы определенные условия, в том числе интенсивность освещения и концентрация серы в воде.

По словам директора по туризму Фюссена Штефана Фредльмайера, многочисленные пруды и озера в Фауленбахе до сих пор соединены под землей, поэтому фиолетовые водоемы можно увидеть в разных частях долины. Однако их окраска быстро тускнеет и может исчезнуть после любого дождя, рассказал эксперт.

Руководитель управления водного хозяйства в Кемптене Карл Шинделе также уточнил, что пурпурные бактерии безвредны для человека.

В декабре 2023 года эксперты в Канаде предупредили об угрозе флоре и фауне региона из-за распространения в водоемах золотых рыбок, которые способны есть почти всё — в том числе растения, которые являются местом обитания микроорганизмов. По оценке специалистов, это может привести к разрушению экосистем.