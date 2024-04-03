Медики реанимировали одного из пострадавших после удара молнии в Японии

В Японии смогли реанимировать одного школьника, госпитализированного в тяжелом состоянии после удара молнии. Об этом 3 апреля сообщает агентство Kyodo.

СМИ уточняет, что школьников доставили в больницы в состоянии «остановки сердца и легких»: так в Японии называют клиническую смерть, которую по закону могут констатировать только медики, но не спасатели.

Однако, по обновленным данным, оба учащихся находились в очень тяжелом состоянии без сознания. В настоящее время врачи борются за жизнь еще одного старшеклассника.

Ранее 3 апреля сообщалось, что два школьника погибли и еще 16 были госпитализированы в японском городе Миядзаки, после того как молния ударила по территории университета Сангё-кэйэй. Отмечалось, что у двоих учащихся произошла «остановка сердца». Инцидент случился на стадионе учебного заведения в то время, когда там проходил тренировочный футбольный матч.

До этого, 11 февраля, в ходе товарищеского матча на стадионе в Индонезии ударом молнии убило игрока клуба «Персикас Субанга». Молния ударила в футболиста на поле стадиона «Силиванги» в городе Бандунга на 15-й минуте игры. По словам очевидцев, за несколько секунд до фатального удара в поле попала и другая молния: она никого не задела.