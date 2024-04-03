В Японии два человека погибли и 16 пострадали после удара молнии
Два студента погибли и еще 16 были госпитализированы в японском городе Миядзаки после того, как молния ударила по территории университета Сангё-кэйэй. Об этом 3 апреля сообщает агентство Xinhua.
Инцидент произошел на стадионе учебного заведения в то время, когда там проходил студенческий футбольный матч.
«Пожарные прибыли на место и доставили пострадавших в больницу, у двух человек произошла остановка сердца», — говорится в сообщении.
Ранее, 11 февраля, в ходе товарищеского матча на стадионе в Индонезии ударом молнии убило игрока клуба «Персикас Субанга». Молния ударила в футболиста на поле стадиона «Силиванги» в городе Бандунга на 15-й минуте игры. По словам очевидцев, за несколько секунд до фатального удара в поле попала и другая молния: она никого не задела.