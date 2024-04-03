СМИ сообщили о выделении странами ЕС миллиардов евро АПК на фоне протестов фермеров

Страны Евросоюза выделили агропромышленному сектору миллиарды евро в попытках решить ситуацию с массовыми протестами фермеров. На это 3 апреля обратил внимание портал Euractiv.

По данным журналистов, первое место по объему подобных субсидий заняла Польша, которая за два года направила на эти цели почти €4 млрд. Аналогичное финансирование осуществляли Италия (€2,3 млрд), Франция (€1 млрд) и Румыния (€770 млн).

При этом объем таких госсубсидий возрос после ноября 2023 года, когда Еврокомиссия разрешила увеличить их максимальный размер до €280 тыс. для ферм, €335 тыс. — для рыболовецких компаний и €2,25 млн — для предприятий в других секторах сельхозпроизводства.

В частности, поддержка агропрома в Польше за 2023 год почти сравнялась по объемам с общеевропейской (€3,6 млрд), отметили авторы. По их оценке, большинство пакетов одобрили накануне парламентских выборов в стране, а значительная часть помощи была адресована производителям зерна для борьбы с растущим недовольством фермеров.

Помимо этого крупные суммы сельскохозяйственному сектору на фоне фермерских протестов выделили также Румыния и Болгария, указали журналисты. В этой связи они задались вопросом, следует ли считать подобные меры попыткой властей европейских стран «купить выход» из ситуации.

Ранее, 27 марта, протестующие польские фермеры заявили о намерении инициировать отставку правительства Польши и заблокировать дома политиков, поддерживающих экологическое законодательство Евросоюза. Также они анонсировали на конец апреля новую волну акций, в том числе еще один марш на Варшаву и блокаду зданий министерств. Лидеры протеста выразили желание продолжать демонстрации до достижения своих целей.

Протесты фермеров проходят с конца 2023 года во многих странах Евросоюза. Фермеры недовольны растущими ценами на топливо и удобрения, конкуренцией из-за рубежа и новыми экологическими нормами Евросоюза. Протестующие также выступают против падения доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины и против ограничений со стороны властей, вызванных зеленым курсом. Они добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза.