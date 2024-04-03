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В Польше фанаты избили белорусского футбольного тренера Хацкевича

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В Польше фанаты избили белорусского тренера футбольного клуба «Заглембе» из города Сосновец Александра Хацкевича. Об этом 3 апреля сообщил портал Meczyki.pl.

По его информации, на тренировку команды ворвалась группа активно настроенных болельщиков, которые хотели поговорить с игроками из-за неудачных результатов в сезоне. Однако дело дошло до того, что наставника клуба ударили по лицу, также Хацкевич получил несколько ударов ногами. Портал сообщает, что в клубе подтвердили информацию.

По данным источников, он вскоре покинет пост главного тренера «Заглембе», которым руководит с 16 января. Команда играет в Первой лиге Польши, в этом сезоне «Заглембе» идет на последнем месте, а в прошлом туре команда уступила «Катовице» со счетом 0:4, добавила «Газета.Ru».

Хацкевич был главным тренером сборной Белоруссии, киевского «Динамо», волгоградского «Ротора», с которым в сезоне-2019/20 выиграл чемпионат Футбольной национальной лиги (сейчас — Первая лига).

В ноябре 2023 года болельщики бразильских футбольных клубов «Коритиба» и «Крузейро» устроили массовые потасовки во время 34-го тура чемпионата по футболу в Бразилии. После того как нападающий «Коритибы» забил гол и счет стал 1:0, несколько десятков болельщиков обоих клубов пробрались на поле и начали драться.

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