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MWM написал о расширении возможностей ВКС России благодаря Ан-124

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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С помощью авиалайнеров Ан-124 («Руслан») возможности военно-транспортной авиации Военно-космических сил (ВКС) России увеличатся. Об этом во вторник, 2 апреля, заявили аналитики портала Military Watch Magazine.

«Ан-124 послужит большим дополнением к более легкому, но широко используемому самолету Ил-76», — пишет издание.

Также в Military Watch Magazine отметили, что на сегодняшний день самолет Ан-124 является самым тяжелым в парке России. В настоящее время один экземпляр самолета проходит стадию капитального ремеонта и модернизации в Ульяновске.

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Ранее, 11 октября 2023 года, министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал удвоить число транспортных самолетов Ан-124 к 2025 году. Также Шойгу указал на необходимость увеличить парк военно-транспортной авиации за счет производства Ил-76.

6 октября, министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на авиазаводе в Новосибирске, выпускающем и модернизирующем истребители-бомбардировщики Су-34. Директор предприятия Александр Панасенко доложил, что оно может не только выпускать серийную продукцию, но и производить капитальный ремонт авиационной техники.

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