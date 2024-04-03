Эксперт назвал правила хранения зимних шин

Перед тем как убрать зимние шины до следующего холодного сезона, их необходимо тщательно очистить и убрать в прохладное место без проникновения солнечных лучей. О правилах хранения зимней резины «Газете.Ru» 3 апреля рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Помимо того что шины необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, реагентов и камней, их нужно осмотреть на наличие повреждений, порезов и износов, отметил специалист. Важно также обратить внимание на то, держат ли они давление.

Хранить резину следует в прохладном и сухом месте. По словам Стрельбицкого, попадание прямых солнечных лучей на шины может привести к высыханию каучука, в результате чего они могут потрескаться при дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, покрышки не стоит хранить в одном положении — их следует переворачивать, чтобы они не деформировались. Они должны находиться в вертикальном положении или на специальных стойках, чтобы не было давления на боковины, подчеркнул эксперт. При этом колеса в сборе на дисках могут храниться в накаченном виде и в вертикальном, и в горизонтальном положении.

Ранее, 1 апреля, автоэксперт Егор Васильев рассказал, к каким способам обмана могут прибегать работники шиномонтажных мастерских, чтобы увеличить затраты клиентов. По его словам, они могут указать на критический износ шин и предложить приобрести у них дешевую подержанную резину. Кроме того, недобросовестные шиномонтажники могут заявить о необходимости дорогого ремонта по правке колесных дисков, при этом они имитируют эту проблему, наклеивая кусочек скотча на привалочную поверхность диска.