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Иностранцы задолжали 370 млн рублей за проезд по платным дорогам

«Ъ»: водители-иностранцы задолжали 369 млн рублей за проезд по платным дорогам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По итогам 2023 года задолженность водителей-иностранцев за проезд по платным дорогам достигла почти 370 млн рублей. Автомобили с иностранными номерами стали серьезной проблемой, рассказали представители операторов платных дорог в ходе совещания в комитете Госдумы по транспорту, сообщает «Коммерсантъ» 3 апреля.

Если в 2021 году задолженность за проезд по платным дорогам «Автодора», которая числится за транспортными средствами из иностранных государств, составляла 129 млн рублей, то в 2022 году она выросла до 280 млн рублей, а по итогам 2023 года достигла 369 млн рублей. Такие данные привел представитель Минтранса Антон Козлов.

В ходе совещания глава Ространснадзора Виктор Басаргин и представитель Госавтоинспекции Андрей Клименко пояснили, что у Ространснадзора нет полномочий остановить легковую машину, а у Госавтоинспекции нет права администрировать нарушения за неоплату проезда, поэтому наказать владельцев иностранных автомобилей фактически невозможно.

Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев призвал урегулировать вопрос в ближайшее время, поскольку на региональных платных дорогах проблема может усугубиться (в Подмосковье две такие трассы откроются уже в этом году). Москвичев пообещал поднять эту тему на заседании наблюдательного совета «Автодора» 5 апреля.

По словам Басаргина, среди водителей легковых автомобилей с иностранными номерами штрафы не платят более 50% нарушителей. Штраф за неоплату проезда по платным трассам составляет 1,5 тыс. рублей для легковой машины, 5 тыс. рублей для автобуса или грузовика. В 2023 году Ространснадзор вынес в общей сложности более 1 млн штрафов за неоплату, более 30% штрафов впоследствии отменили (водители погасили долг), по остальным работают судебные приставы.

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