Путин наградил члена УИК Запорожской области Ильину орденом Мужества посмертно
Президент РФ Владимир Путин наградил члена участковой избирательной комиссии (УИК) Запорожской области Елену Ильину орденом Мужества посмертно. Соотвествующий указ главы государства опубликован 3 апреля на официальном портале правовой информации.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Ильину Елену Валерьевну — члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №260, Запорожская область (посмертно)», — сказано в документе.
Как сообщала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, два члена УИК ушли из жизни во время избирательной кампании и один из них стал жертвой теракта. Она рассказала, что 6 марта в результате подрыва автомобиля погибла член избиркома Запорожской области Елена Ильина.