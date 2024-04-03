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Экс-депутат рады заявил о желании Зеленского нажиться на мобилизации

Экс-депутат рады Олейник: Зеленский хочет нажиться на законе о мобилизации
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak
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Закон о так называемой категории ограниченно годных к военной службе мужчин, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, нужен, чтобы заработать на мобилизации больше денег. Об этом «Известиям» 3 апреля заявил бывший депутат Верховной рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник, отметив, что помимо прочего киевский режим расширяет мобилизационную базу.

«Закон о так называемой категории ограниченно годных к службе предусматривает, чтобы всех тех, кто получил такой статус, опять вернуть на медицинскую комиссию. То есть сначала они заплатили деньги, получили этот статус, теперь должны еще раз заплатить. Кроме того, Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Это значит, что если раньше по закону нельзя было мобилизовать 25-летних, то сегодня уже можно призывать 26 и 27-летних, то есть Зеленский, снизив возраст, увеличил на два года ресурс», — сказал Олейник.

Он также напомнил, что ранее в офисе президента шли разговоры о том, чтобы понизить призывной возраст до 18 лет, чтобы «мобилизовать до последнего украинца».

«Все эти законы подписываются в преддверии заседания сената США 9 апреля. Киевский режим показывает американцам якобы движение — если вы выделите деньги, мы безусловно и полностью примем закон о мобилизации, — но это не совсем соответствует действительности, так как обе стороны обманывают друг друга», — резюмировал экс-депутат рады.

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Накануне Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. Так, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе. Теперь мужчин, которые относились к нему, обязали в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование. Также президент Украины снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Депутат Верховной рады Ирина Фриз указывала, что новый закон нарушает конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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