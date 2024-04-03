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Правящая партия Грузии повторно внесет в парламент законопроект об иноагентах

Правящая партия «Грузинская мечта» вновь инициирует законопроект об иноагентах
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Фото: ТАСС/ Александр Патрин
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Правящая партия «Грузинская мечта» планирует вновь внести в парламент законопроект об иностранных агентах, который в марте прошлого года был отозван из парламента из-за массовых протестов. Об этом 3 апреля заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.

Он заявил, что парламентское большинство, посоветовавшись с политсоветом партии, решило повторно внести в парламент законопроект о прозрачности иностранного влияния.

«Напомню, что законопроектом предусмотрено единственное требование — публикация годового финансового отчета организациями, получающими иностранное финансирование, за нарушение которого предусмотрены только финансовые санкции. Это минимальный стандарт подотчетности и прозрачности перед обществом», — приводит «Sputnik Грузия» слова Мдинарадзе.

Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» также отметил, что термин «агент иностранного влияния» заменят на другой — будет использоваться формулировка «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Также уточнялось, что законопроект правящая партия намерена принять в трех чтениях до окончания весенней сессии парламента, при этом норма не будет рассматриваться в ускоренном порядке.

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В прошлом году в Грузии уже выдвигалась идея о принятии закона об иноагентах. Так, в марте 2023 года парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование.

Грузинское общество сочло инициативу за «отход от европейского курса». На фоне этого в стране прошли протесты.

В поддержку протестующих высказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отозвала законопроект, а 10 марта депутаты проголосовали против него.

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