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Военнослужащий ВС РФ рассказал, как ему «повезло ликвидировать» двух снайперов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский снайпер группировки сил «Днепр» из 42-й гвардейской дивизии находился в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, когда заметил и ликвидировал двух снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе смены ими позиций.

«Иногда везет: ротация [противника] проходит рядышком, в районе 200–300 метров. И есть возможность отработать по двум-трем целям. Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня [ВСУ], чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло», — цитирует его «РИА Новости».

По словам российского военнослужащего, двух снайперов ВСУ сперва вычислили при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а затем устранили снайперской парой. Снайперы в среднем могут выжидать свою цель от восьми часов до нескольких суток.

«Коллектив у нас хороший, дружный. Друг другу всегда поможем. Победа будет за нами, враг будет разбит», — заключил боец

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2 марта Минобороны РФ показало, как снайперы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» успешно выполняют боевые задачи на купянском направлении СВО. Российские снайперы скрытно уничтожают особо важные цели и живую силу противника, поддерживая боевую работу мотострелковых и танковых подразделений.

Ранее, 13 февраля, российские снайперы рассказали корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову о работе по позициям ВСУ. Военнослужащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) рассказали, когда и при каких условиях «спокойнее работать».

До этого, 14 декабря 2023 года снайперы российской армии рассказали, что приоритетной целью для них являются иностранные наемники. Также отмечалось, что определить среди украинских военнослужащих иностранных наемников не сложно, так как они нередко отдают приказы, держатся в центре или посередине группы и лучше одеты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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