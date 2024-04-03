Очевидцы показали последствия землетрясений у берегов Тайваня

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры последствий серии землетрясений магнитудой 7,5, произошедших у берегов Тайваня в среду, 3 апреля. «Известия» публикуют кадры повреждений домов и городской инфраструктуры.

На видеозаписи видно, как покосились здания, некоторые заваливаются на сторону, стекла выбиты, стены разрушены и осыпаются.

Кроме того, на сайте телеканала NHK отмечено, что цунами по состоянию на 04:58 мск уже достигло берегов японских островов Мияко, Енагуни (Енагунидзима) и Исикаги. По предварительным данным, оно могло достичь и ряда других территорий.

Телеканал опубликовал предупреждение жителям пострадавших районов и порекомендовал не приближаться к побережью и устьям рек.

В тот же день сообщалось, что у берегов Тайваня произошла серия мощных землетрясений магнитудой до 7,5. Была объявлена угроза цунами. В 03:40 мск волна высотой 0,3 м достигла острова Енагуни. Предполагалось, что цунами может дойти до островов Миякодзима и Яэяма в 03:10 мск, а до островов вблизи основного острова префектуры, Окинавы, в 04:00 мск.