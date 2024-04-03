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«Известиям» рассказали о новинках нон-фикшн и художественной литературы

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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В преддверии ежегодной литературной ярмарки Non/fiction, которая будет проходить в Москве с 4 по 7 апреля, главные российские издательства нон-фикшн и художественной литературы рассказали «Известиям» о самых ожидаемых новинках этого года.

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Издательство «МИФ» готово познакомить читателей с историей создания вселенной «Властелина колец» и «Хоббита» Дж. Р.Р. Толкина, описанной на страницах книги «Толкин и его легендариум» исследователя и профессора Ника Грума, проиллюстрированной художником Григорием Бабичем.

Кроме того, российский рынок зарубежной художественной литературы увидит впервые переведенное на русский язык литературоведом Александром Ливергантом произведение американского писателя Теодора Драйзера «Это безумие».

«Она публиковалась по частям на страницах журнала «Херст Интернешнл-Космополитен» c февраля по июль 1929 года и никогда не выходила и не переиздавалась в США в формате книги», — поделилась директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова.

Также российские читатели познакомятся с зарубежными новинками: издательство АСТ: Neoclassic представит работу колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе», которую наследники всемирно известного автора приняли решение опубликовать к 97-летию со дня его рождения.

«Книга вышла в России одновременно со всем миром, в день мировой премьеры и в день рождения мастера. Это стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству с давними партнером, литературным агентством Кармен Балсельс (Испания)», ― прокомментировала Кожанова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 3 апреля, в 10:00

Про читанное — обобщение: за чем идти на ярмарку Non/fiction

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