Швейцарские ученые обнаружили связь между бедностью и старением головного мозга

Исследование сотрудников Университета Лозанны и Женевского университета выявило взаимосвязь между скоростью старения головного мозга и уровнем дохода людей. Научная работа опубликована в издании Journal of Neuroscience.

Ученые провели анализ умственных способностей 751 жителя Швейцарии в возрасте от 50 до 91 года, а также приняли во внимание их уровень образования, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, депрессивных эпизодов, тревожных расстройств и историю потребления психоактивных веществ. После этого они сопоставили полученные данные с результатами компьютерной томографии контрольной группы.

Выяснилось, что у людей из выборки, чей доход был ниже остальных, наблюдались признаки преждевременного старения белого вещества головного мозга, которое обеспечивает слаженную работу полушарий и принимает участие в передаче информации от коры мозга к другим участкам нервной системы. Также сравнительно слабыми показателями отличилось состояние таких компонентов мозга, отвечающих за нервную систему, как плотность нейритов, миелинизация и концентрация железа.

Результаты исследования помогли продемонстрировать не слишком глубоко изученную взаимосвязь между социально-экономическими факторами и сохранностью когнитивных способностей в зрелом и пожилом возрасте.

В ноябре прошлого года научная команда Пенсильванского университета (США) обнаружила, что снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте происходит медленнее у владельцев домашних животных — кошек и собак. Причем среди владельцев собак дегенеративные процессы замедлялись активнее у тех, кто выгуливал питомцев.